US Open. 1/32 фіналу. Чоловіки

Маттія Беллуччі (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 0:3 (1:6, 0:6, 3:6)

Бен Шелтон (США) – Пабло Карреньо-Буста (Іспанія) – 3:0 (6:4, 6:2, 6:4)

Ллойд Харріс (Південна Африка) – Тейлор Фріц (США) – 1:3 (6:4, 6:7, 2:6, 4:6)

Рафаель Колліньйон (Бельгія) – Каспер Рууд (Норвегія) – 3:2 (6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5)

Жінки

Аріна Соболенко – Поліна Кудерметова – 2:0 (7:6 (7:4 на тай-брейку), 6:2)

Єлєна Рибакіна (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехія) – 2:0 (6:3, 7:6 (9:7 на тай-брейку))

Іва Йовіч (США) – Жасмін Паоліні (Італія) – 0:2 (3:6, 3:6)

Маккартні Кесслер (США) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 0:2 (6:7 (7:9 на тай-брейку), 2:6)

Карлос Алькарас не відчув спротиву Маттії Беллуччі, розібравши італійця за три сети. Господар турніру Бен Шелтон аналогічним чином вибив іспанця Карреньо-Бусту. Ще один американець Тейлор Фріц був дещо милосерднішим до Ллойда Харріса, віддавши тому один сет.

Джоковіч уникнув ганьби від кваліфаєра на US Open та вийшов в 1/16 фінала – його підтримав 3-й номер посіву

Перша серйозна сенсація чоловічого US Open-2025 – виліт Каспера Рууда. 12-та ракетка світу у п'ятисетовій "зарубі" програв бельгійцю Рафаелю Колліньйону, який не входить навіть у топ-100 рейтингу ATP. Виступ у Нью-Йорку рано завершив і 5-та ракетка світу Джек Дрейпер, однак тут справа у травмі.

У жінок день минув доволі спокійно. Білоруска Соболенко у "жабо-гадючній" битві була сильнішою за росіянку Кудерметову. Рибакіна, Паоліні та Вондроушова також пройшли своїх суперниць "насухо".

Кривдниць українок на US Open-2025 швидко викинули з основної сітки турніру