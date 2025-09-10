Іспанський тенісист Карлос Алькарас став першою ракеткою світу після того, як виграв головний трофей Відкритого чемпіонату США, здолавши у фіналі колишнього лідера світового рейтингу – італійця Янніка Сіннера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

Алькарас зізнався, що увічнить на собі тріумф на US Open-2025 – розповів, що зробить

Як відомо, напередодні старту US Open-2025 Алькарас змінив зачіску, поголившись наголо, а перед фінальною зустріччю заявив, що у разі перемоги знову радикально змінить стиль. Карлос дотримав свого слова – він пофарбував волосся у білий колір та зробив нову зачіску.

Фото та відео нового іміджу іспанця у соцмережах розмістив його барбер, після чого вони стали вірусними.

ALCARAZ VERSION PLATINE



pic.twitter.com/O2b0FgQDuz — Avantage Tennis (@AvantageTennis_) September 10, 2025

Алькарас отримав неймовірні призові за перемогу на US Open-2025 – Сіннер заробив вдвічі менше