Алькарас радикально змінив імідж після перемоги на US Open-2025 – ВІДЕО
Карлос Алькарас зробив собі нову зачіску та змінив колір волосся.
Іспанський тенісист Карлос Алькарас став першою ракеткою світу після того, як виграв головний трофей Відкритого чемпіонату США, здолавши у фіналі колишнього лідера світового рейтингу – італійця Янніка Сіннера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).
Як відомо, напередодні старту US Open-2025 Алькарас змінив зачіску, поголившись наголо, а перед фінальною зустріччю заявив, що у разі перемоги знову радикально змінить стиль. Карлос дотримав свого слова – він пофарбував волосся у білий колір та зробив нову зачіску.
Фото та відео нового іміджу іспанця у соцмережах розмістив його барбер, після чого вони стали вірусними.
