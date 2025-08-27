"Мені просто здалося, що моє волосся стало занадто довгим, тому я дуже хотів підстригти його перед початком турніру. Раптом я залишився наодинці з братом... Але він не розібрався, як працює машинка і тому підстриг мене так, як підстриг. Єдиним варіантом виправити цю ситуацію – було збрити все. Тому саме це я і зробив.

Зараз я більше нічого не можу зробити, просто сміятися над усім, що говорять про мою нову стрижку. Було дуже смішно, коли я побачив себе на екрані, як виходжу на корт. Дивно бачити себе таким блідим і без волосся. Сподіваюся, це допомогло мені бути трохи швидшим", – наводить слова Алькараса Punto de Break.

До слова, іспанець вдало стартував US Open-2025, здолавши американця Рейлі Опелку – 6:4, 7:5, 6:4. У наступному раунді Алькарас зіграє проти італійця Маттіа Беллуччі (АТР № 65).

