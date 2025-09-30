Алькарас посварився з суддею під час фінального матчу проти Фріца: "Ви ніколи не грали у теніс!"
Тенісист Карлос Алькарас вступив у перепалку з арбітром фіналу турніру ATP 500 у Токіо.
Перша ракетка світу здивував реакцією на зауваження судді під час фінального матчу проти Тейлора Фріца в Японії. Відео опублікували в соцмережі X.
"Я закінчую довгий розіграш біля сітки, а потім ледве встигаю взяти м'ячі, не маючи часу на відпочинок? Як вважаєте, нормально після цього давати зауваження за затримку часу? Гаразд, мабуть, ви ніколи в житті не грали в теніс", – визвірився Алькарас.
Нагадаємо, що попри цей неприємний інцидент іспанський тенісист все ж виграв фінальний матч і здобув свій черговий трофей.
