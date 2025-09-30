Тенісист Карлос Алькарас вступив у перепалку з арбітром фіналу турніру ATP 500 у Токіо.

Перша ракетка світу здивував реакцією на зауваження судді під час фінального матчу проти Тейлора Фріца в Японії. Відео опублікували в соцмережі X.

"Я закінчую довгий розіграш біля сітки, а потім ледве встигаю взяти м'ячі, не маючи часу на відпочинок? Як вважаєте, нормально після цього давати зауваження за затримку часу? Гаразд, мабуть, ви ніколи в житті не грали в теніс", – визвірився Алькарас.

Нагадаємо, що попри цей неприємний інцидент іспанський тенісист все ж виграв фінальний матч і здобув свій черговий трофей.

The song in the background when Alcaraz was getting annoyed with the umpire has got me in stitches! pic.twitter.com/xUJVhjHyKn — Pavvy G (@pavyg) September 30, 2025

