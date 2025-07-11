Калос Алькарас зійшовся у півфінальному матчі Вімблдону з Тейлором Фріцом. Результат зустрічі та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/2 фіналу

Тейлор Фріц (США, ATP № 5) – Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2) – 1:3 (4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8))

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Карлос Алькарас та Тейлор Фріц видали божевільний матч в рамках півфіналу Вімблдону. Спекотною була не тільки гра, а й погода у Британії. Зустріч навіть декілька разів зупиняли через глядачів, яким ставало погано на сонці.

Після важкої перемоги в першому сеті з рахунком 6:4 Алькарас почав забагато помилятися в другій партії та дозволив американцю відігратися (7:5).

В третьому сеті друга ракетка світу вже не дозволяв собі зайвих помилок, на відміну від Фріца. Завдяки цьому іспанець впевнено забрав партію з рахунком 6:3 на свою користь і готувався закривати гру в четвертому сеті.

Але Тейлор Фріц не хотів так легко здаватися і зумів у четвертому сеті перевести справу на тай-брейк. Там Алькарас зумів відіграти два сет-пойнти та вирвати перемогу в матчі – 8:6.

У фіналі Вімблдону іспанець зіграє проти переможця пари Яннік Сіннер (Італія, ATP № 1) – Новак Джоковіч (Сербія, ATP № 6).

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