Виграш трофея US Open-2025 приніс Алькарасу не лише титул першої ракетки світу в оновленому рейтингу АТР, а й солідні призові.

Перемога на кортах Нью-Йорка принесла Карлосу чек на суму у 5 мільйонів доларів – це найбільші призові в історії світового тенісу. Сіннер за вихід у фінал отримав у два рази менше – 2,5 мільйона доларів.

До речі, такі саме призові отримали й фіналістки мейджора у жінок – Аріна Соболенко, яка виграла трофей, та Аманда Анісімова, яка поступилася у фіналі.

Карлос Алькарас після перемоги на US Open-2025 довів свій загальний баланс призових за понад 53 мільйони доларів. Більше за нього заробили лише шестеро тенісистів – Роджер Федерер, Новак Джоковіч, Рафа Надаль, Енді Маррей та Александр Звєрєв.

