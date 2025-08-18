Алькарас оформив швидку перемогу над Сіннером у фіналі Мастерса в Цинциннаті – перша ракетка світу не зміг закінчити гру
Карлос Алькарас та Яннік Сіннер знову зустрілися у фіналі, цього разу на турнірі в Цинциннаті. Звіт про гру і результат матчу – в цій новині на "Футбол 24+".
ATP 1000. Цинциннаті. Одиночний розряд. Фінал
Яннік Сіннер (ATP № 1, Італія) – Карлос Алькарас (ATP № 2, Іспанія) – 0:5 (відмова)
Сіннер та Алькарас повторили історичний рекорд, доєднавшись до елітної компанії Надаля, Федерера та Джоковіча
Після перемоги Алькараса на Ролан Гаррос і звитяги Сіннера на Вімблдоні два найкращі тенісисти світу зійшлися в черговому фіналі.
Італієць повністю провалив перший сет: спочатку програв свою подачу під нуль, а потім віддавав гейм за геймом майже без боротьби. При рахунку 5:0 на користь Алькараса Сіннер закликав лікарів до себе і сказав, що не може продовжувати гру, яка тривала лише 23 хвилини.
Таким чином Карлос Алькарас з легкістю став чемпіоном турніру ATP 1000 в Цинциннаті.
Новий рейтинг ATP: українців немає навіть в топ-200, Алькарас продовжує гонитву за Сіннером, росіянин проліз в десятку