Кубок Лейвера-2025

Александр Звєрєв (Німеччина) – Алекс де Мінор (Австралія) – 1:6, 4:6

Хольгер Руне (Норвегія) – Франсіско Черундоло (Аргентина) – 3:6, 6:7 (5:7)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Тейлор Фріц (США) – 3:6, 2:6

Каспер Рууд / Хольгер Руне (Норвегія) – Алекс де Мінор (Австралія) / Алекс Мікелсен (США) – 3:6, 4:6

Алькарас збільшив перевагу Європи на старті Кубка Лейвера-2025 – Фріц став жертвою в парному матчі, рекорд Фонсеки

Збірна світу за підсумками першого ігрового дня Кубка Лейвера-2025 у протистоянні з командою Європи поступалася з рахунком 1:3. Другий ігровий день змагань співвідношення сил між об’єднаною командою та європейцями змінив у зворотній бік – 9:3.

Німець Александр Звєрєв у зустрічі з австралійцем Алексом де Мінором поступився у двох сетах за 1 годину 29 хвилин. 2 години 1 хвилину на корті грали норвежець Хольгер Руне та аргентинець Франсіско Черундоло – переміг представник збірної світу, що дозволило його команді вийти вперед у загальному рахунку (5:3).

6-разовий переможець турнірів серії Grand Slam Карлос Алькарас не відновив паритет, бо програв свою зустріч з американцем Тейлором Фріцом у двох партіях за 71 хвилину. Падіння європейців продовжилося у парній зустрічі між норвежцями Каспером Руудом / Хольгером Руне та Алексом де Мінором (Австралія) / Алексом Мікелсеном (США). Об’єднаний дует переміг у двох сетах за 1 годину 22 хвилини, після чого перевага збірної світу збільшилася до шести пунктів – 9:3.

У третій ігровий день Кубка Лейвера-2025 відбудуться завершальні 4 зустрічі. Перемога у кожній з них буде оцінюватися у три пункти. Якщо підсумковий загальний рахунок буде 12:12, то переможця турніру визначить додатковий парний матч.

Україна програла пару Італії та не вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг