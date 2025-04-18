Іспанець Карлос Алькарас продовжив переможну ходу на турнірі ATP 500 у Барселоні. Його суперником в 1/8 фіналу став серб Ласло Дьєре.

ATP 500 Барселона. Одиночний розряд. Чоловіки. 1/8 фіналу

Карлос Алькарас (Іспанія) – Ласло Дьєре (Сербія) – 2:0 (6:2, 6:4)

Алькарас не мав проблем у матчі 1/8 фіналу ATP 500 із сербом Ласло Дьєре (80-та ракетка світу). Все вирішилось у двох сетах. Перший вийшов доволі простим для Карлоса: усі подачі були безпомилковими, здійснив брейки у третьому та п'ятому геймах на подачах суперника, а також зробив два ейси і не припустився жодної подвійної помилки.

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Дьєре у другому сеті нав'язав конкуренцію, зумівши взяти подачу Алькараса у шостому геймі. Після цього серб одразу ж віддав дві свої подачі – Карлос цього не пробачив та довів гру до впевненої перемоги.

До слова, у чвертьфіналі турніру ATP 500 Алькарас зустрінеться з переможцем пари Джейкоб Фірнлі – Алекс де Мінор.

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