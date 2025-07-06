Карлос Алькарас зійшовся у боротьбі за вихід до чвертьфіналу трав'яного мейджора з "нейтральним" Андрієм Рубльовим. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, чоловіки, 1/8 фіналу

Андрій Рубльов (ATP № 14) – Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2) – 1:3 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6)

Кривдниця Світоліної поступилася "нейтральній" першій ракетці світу на Вімблдоні – ВІДЕО

Карлос Алькарас провів напружений матч проти Андрія Рубльова в 1/8 фіналу Вімблдону.

Переможець Ролан Гаррос несподівано програв перший сет "нейтральному" тенісисту на тай-брейку. Після цього іспанець взяв реванш 6:3 і, здавалось, надломив болотного тенісиста. Проте Рубльов продовжив неприємно "кусати" Алькараса. В третій партії іспанець лише наприкінці сету зумів вирвати перемогу – 6:4, після чого росіянин посипався і в наступному – теж 6:4. Гра тривала 2 години 46 хвилин.

У чвертьфіналі друга ракетка світу зустрінеться з господарем турніру Кемероном Норрі (Велика Британія, ATP № 61), який в 1/8 фіналу Вімблдону переграв Ніколаса Харрі (Чилі, ATP № 143).

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