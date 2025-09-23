В мережу просочилась розмова Карлоса Алькараса з легендарним баскетболістом Пау Газолем, де іспанський тенісист зізнався, що все-таки планує взяти участь в Кубку Девіса, попри відсутність на попередніх стадіях турніру.

Іспанія без своїх лідерів створила історичний камбек і пробилася до фінального етапу Кубка Девіса

"Спочатку я зіграю на Підсумковому турнірі АТР, а потім буде Кубок Девіса. Я хочу бути у відмінній формі. Побачимо, чи ми зможемо перемогти", – заявив Алькарас.

Фінальний етап Кубка Девіса-2025 у Першій світовій групі пройде з 18 по 23 листопада у Болоньї. У 1/4 фіналу збірна Іспанії зустрінеться з Чехією.

Alcaraz talks with Gasol about his schedule and confirms he will be at the Davis Cup Finals️?:



" ATP Finals and then the Davis Cup I want to be in top form to see if we can get it " pic.twitter.com/0EfPmXCqX3 — Alcaraz Updates (@alcarazzupdates) September 22, 2025

