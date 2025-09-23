Алькарас хоче взяти участь в Кубку Девіса – божевільний календар першої ракетки світу
Іспанський тенісист Карлос Алькарас не планує відпочивати, попри насичений сезон.
В мережу просочилась розмова Карлоса Алькараса з легендарним баскетболістом Пау Газолем, де іспанський тенісист зізнався, що все-таки планує взяти участь в Кубку Девіса, попри відсутність на попередніх стадіях турніру.
"Спочатку я зіграю на Підсумковому турнірі АТР, а потім буде Кубок Девіса. Я хочу бути у відмінній формі. Побачимо, чи ми зможемо перемогти", – заявив Алькарас.
Фінальний етап Кубка Девіса-2025 у Першій світовій групі пройде з 18 по 23 листопада у Болоньї. У 1/4 фіналу збірна Іспанії зустрінеться з Чехією.
