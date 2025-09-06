– У фіналі вам доведеться зіграти проти Янніка. Наскільки ви враховуватимете досвід попередніх зустрічей?

– Я завжди беру щось із минулих матчів. Якщо це буде Яннік, то я проаналізую останні наші поєдинки, подивлюся, що робив неправильно, що вдавалося добре. Це допоможе мені підійти до фіналу правильно.

Алькарас впевнено здолав Джоковіча, Сіннер програв сет незручному супернику – стали відомі фіналісти US Open-2025

– Якщо ви виграєте US Open, чи залишите цю зачіску?

– Подивимося. Нехай це буде сюрпризом.

– Очікується, що Дональд Трамп буде присутній на фіналі в неділю. Як, на вашу думку, буде грати тенісний матч перед чинним президентом США?

– Я вважаю, що для турнірів це привілей, коли президент, який представляє свою країну, підтримує турнір, теніс і сам матч.

Для мене грати перед ним… Щоб бути чесним, я намагатимусь не концентруватися на цьому і намагатимусь не думати про це. Я не хочу нервувати з цієї причини. Але я вважаю, що присутність президента на фіналі – це чудово для тенісу", – наводить слова Алькараса YouTube-канал US Open.

Нагадаємо, у фіналі турніру Карлос Алькарас зіграє проти Янніка Сіннера (АТР №1). Матч відбудеться, 7 вересня, початок гри – о 21.00 за київським часом.

Трамп відвідає фінал чоловічого US Open – такого не було 10 років