"Кларесса Шилдс продовжує долати бар'єри та підносити бокс з кожним своїм кроком. Ми зосереджені на тому, щоб вона залишалася активною та відповідала своїй місії – битися з найбільшими та найкращими.

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Поєдинок з Лейлою Алі стане монументальним моментом в історії спорту: дочка GOAT проти GWOAT, двох ікон покоління, чиї історії виходять за рамки боксу. Це бій, до якого ми серйозно прагнемо", – сказав Саліта для SkySports.

Варто відзначити, що Лейла Алі (24-0, 21 КО) була чемпіонкою світу з боксу за версіями IBA, WIBA та IWBF. Вона не програла жодного поєдинку за свою профі-кар'єру, однак зараз їй 47 років, а востаннє Лейла виходила на ринг ще у 2007 році.

Кларесса Шилдс (17-0, 3 KO) є абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях: першій середній, середній та надважкій. Нещодавно американка перемогла за очками Лані Деніелс (11-3-2, 1 КО).

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