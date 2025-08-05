Кріс Рашке хотів на автомобілі перевершити рекордний показник швидкості. Для цього йому треба було розігнатися понад 640 км/год. Рекорд встояв, а життя американця трагічно обірвалося, повідомляє CBS News.

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60-річний Рашке був водієм стримлайнера – довгого, вузького, аеродинамічного автомобіля, створеного для високих швидкостей, також відомого як Speed Demon ("Демон швидкості"). Він був в автоспорті понад сорок років.

Рашке втратив керування над автомобілем приблизно через п'ять кілометрів після початку руху. Згідно з наявними даними, на той момент швидкість Speed Demon становила 455 км/год.

На солончаку Бонневілль, де перші перегони відбулися ще 1914 року, є близько 11 км для перегонів. Водоносний горизонт, наявний там, добре охолоджує шини автомобілів. На відміну від інших гоночних арен, там немає трибун. Глядачам доводиться стояти на відстані приблизно трьохсот метрів від автомобілів.

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