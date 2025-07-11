Йоханнес Клебо після олімпійського сезону 2025/26 може підписати контракт із норвезькою командою UnoX Mobility, яка зараз бере участь у Тур де Франс-2025, повідомляє NeveItalia.

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Титульний спонсор команди, компанія UnoX, є особистим спонсором Клебо. Сам лижник вже натякнув про можливість зміни виду спорту.

"Спочатку я повинен виступити на Олімпіаді, а потім побачимо та оцінимо, що нам варто робити далі. Приєднатися до команди UnoX Mobility може бути моєю метою", – сказав Клебо.

Про рішення Клебо висловився також лешенда норвезького велоспорту та генеральний менеджер UnoX Mobility Тор Хушовд,

"Клебо – один із найвеличніших спортсменів Норвегії. У нього прекрасна витривалість і він дуже сильний ментально. Він дуже близький до нашої команди та конкурентоздатний на велосипеді, я мав можливість переконатися в цьому особисто.

Важко сказати, що трапиться в майбутньому, попереду Олімпіада, на якій Йоханнес хоче виграти багато медалей. Зараз він зосереджений на цьому, а потім побачимо. В минулому ми вже могли спостерігати за спортсменами, здатними переходити з одного виду спорту в інший. Я би сказав, що ймовірність того, що таке трапиться з Клебо – 50 на 50", – заявив Хушовд.

Нагадаємо, що Клебо – один із найтитулованіших лижників у історії, він є 5-разовим олімпійським чемпіоном і 15-разовим чемпіоном світу.

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