Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Жолт Ердеї (34-1, 18 КО) оголосив про повернення на ринг. Про це 51-річний боксер написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Його бій відбудеться наприкінці 2025 року.

"Останніми днями в мережу просочилося відео з мого тренування, яке переглянули дуже багато людей. Багато хто питав мене, що це за запис – тепер підтверджую: я справді тренуюсь. Наприкінці року я повернуся на ринг як боєць серйозної організації! Сподіваюся, ви чекаєте цього, так само як і я! Незабаром ви дізнаєтеся більше подробиць", – написав Ердеї.

Нагадаємо, Жолт – угорський боксер-професіонал, який виступав у напівважкій ваговій категорії. Чемпіон світу за версією WBO (2004-2009 у напівважкій вазі), за версією WBC (2009 у першій важкій вазі). Бронзовий призер Олімпійських ігор 2000 року. Востаннє він виходив на ринг 8 березня 2014 року проти грузина Шалва Джомардашвілі та переміг одноголосним рішенням суддів.