ATP 250, одиночний розряд, фінал

Дженсон Бруксбі (США) – Френсіс Тіафо (США) – 2:0 (6:4, 6:2)

Напередодні в американському Х'юстоні відбувся фінал турніру ATP 250 між Дженсоном Бруксбі (№ 507 АТР) та Френсісом Тіафо (№ 17 ATP). 507-ма ракетка світу здобув впевнено перемогу у двох сетах, оформивши гучний камбек у великий спорт.

Переможниця Кубка IBU вибула на невизначений час – офіційна заява володарки великого кришталевого глобуса

Нагадаємо, Бруксбі – колишня 33-та ракетка світу та учасник тенісних Грендслемів у період 2021-2023 років. У 2022-му американський тенісист двічі виходив у фінали турнірів ATP в Далласі та Атланті, однак жоден з них не зміг закінчити перемогою.

У 2023 році він зазнав травми зап'ястка на Australian Open і вибув на чотири місяці. А згодом втратив ще понад рік через дискваліфікацію внаслідок трьох пропущених допінг-тестів. Повернутися до змагань Бруксбі зміг лише у 2025 році. Перед цим він публічно розповів, що живе з розладом аутизму і навіть не міг говорити до чотирьох років.

Через тривалу перерву Бруксбі втратив всі очки у світовому рейтингу ATP, однак отримав можливість виступити на низці турнірів з високим статусом завдяки вайлдкардам від організаторів – змагався в основній сітці Australian Open, а також на п'яти домашніх турнірах, серед яких були Мастерси у Маямі та Індіан-Веллсі.

Завдяки яскравій перемозі у Х'юстоні Бруксбі став третім найменш рейтинговим тенісистом в історії туру, починаючи з 1990 року, який вигравав трофей під егідою організації.

Скандальна команда Формули-1 оголосила про підписання нового пілота – переможець 24 годин Ле-Мана, який їздив за Альпін