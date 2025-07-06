Одразу декілька команд НБА бажають обміняти 40-річного Леброна Джеймса з Лейкерс. Про це повідомляє ESPN.

Леброн Джеймс визначився з командою, де продовжить кар'єру – він хоче виграти все

На заваді може стати висока заробітна плата баскетболіста та особливий пункт в контракті. Леброн та Лейкерс при укладанні угоди нібито домовлялись про заборону обміну Джеймса. Проте з того моменту пройшло чимало часу і гравець може передумати. Саме тому 4 неназвані клуби продовжують вивчати ймовірність обміну.

Нагадаємо, що Леброн перейшов до Лейкерс з Клівленда у 2018 році. Також гравець виступав у складі Маямі Хіт з 2010 по 2014 роки.

Леброн Джеймс та ще одна зірка Лейкерс мають конфлікт з Дончічем – інсайдер розкрив подробиці