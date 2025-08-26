US Open-2025. Жінки. Перше коло

Вінус Вільямс (США, WTA № 602) – Кароліна Мухова (Чехія, WTA № 13) – 1:2 (3:6, 6:2: 1:6)

Світоліна сенсаційно поступилась 97-й ракетці світу і вилетіла з US Open-2025 (ВІДЕО)

Екс-перша ракетка світу Вінус Вільямс завершила свої виступи на цьогорічному US Open, у першому ж матчі поступившись Кароліні Муховій. Це було друге очне протистояння тенісисток: представниця Чехії вдруге здолала американку – у 2020 році вона здобула перемогу на старті US Open.

На корті тенісистки провели дві години й одну хвилину. Мухова не без проблем закрила першу партію, однак у другій 45-річна американка дала бій фіналістці Ролан Гаррос, відродивши інтригу. На жаль, дива не сталось – 13-та ракетка світу розгромила господарку турніру в останній партії і пройшла далі. Протягом матчу Вільямс, яка отримала wild card на домашній мейджор, зробила чотири подачі навиліт, припустилася десяти подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з семи.

Цікаво, що для Вінус цей US Open став вже 25-м у кар'єрі. У 2000-му та 2001-му роках вона двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті США.

Мухова у наступному колі зустрінеться з переможницею пари Сорана Кирстя (Румунія) – Солана Сьєрра (Аргентина).

Шоста ракетка світу несподівано вилетіла з US Open – могла зіграти з українкою