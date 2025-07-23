WTA 500. Вашингтон. 1/16 фіналу

Вінус Вільямс (США) – Пейтон Стернс (США) – 2:0 (6:3, 6:4)

Чоловік Світоліної програв 263-й ракетці світу на старті Вашингтона 2025

Легендарна американка, здобула впевнену перемогу у двох сетах, попри те, що була андердогом поєдинку. Вінус Вільямс вперше з серпня 2023 року виграла матч одиночного розряду. Крім того, вона стала найстаршою тенісисткою, яка здобула перемогу у поєдинку WTA з 2004 року, тоді Мартіна Навратілова обіграла Каталіну Кастаньйо у віці 47 років.

Гра між Вільямс та Стернс тривав годину і 37 хвилин. У другому колі турніру Вінус зіграє з польською тенісисткою Магдаленою Френх, яка в першому раунді перемогла українку Юлію Стародубцеву (6:2, 6:4).

Костюк не змогла перервати серію поразок – українка вилетіла у першому колі турніру у Вашингтоні