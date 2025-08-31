Леандро Рієді сенсаційно переміг Каміла Майхжака в матчі за вихід в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу. Звіт про гру та результат поєдинку – в цій новині на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, 1/16 фіналу

Каміл Майхжак (Польща, ATP № 76) – Леандро Рієді (Швейцарія, ATP № 435) – 3:5 (відмова)

Казка Леандро Рієді на US Open-2025. Швейцарець, який посідає 435-те місце в рейтингу ATP сенсаційно пробився в 1/ фіналу американського мейджора. В першому сеті проти Каміла Майхжака Рієді вів з рахунком 5:3. Це була 33-тя хвилина матчу, ще нічого не здавалось вирішеним, але після медичного тайм-ауту поляк не зміг продовжувати гру.

Для 23-річного швейцарця це перший турнір Грендслему в кар'єрі. В грі 1/8 фіналу на нього очікуватиме восьма ракетка світу – австралієць Алекс Де Мінор.

