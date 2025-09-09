Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (32-5, 12 КО) вийде на ринг та спробує стати володарем поясу за версією IBO International, повідомляє SpartaBox Faniian Promotions.

Суперником 41-річного Постола стане 32-річний іспанець Алехандро Мойа (22-2, 12 КО). Поєдинок відбудеться 11 жовтня у Києві під час благодійного міжнародного турніру з боксу.

Віктор Постол у січні цього року виграв у аргентинця Андреаса Техаду, перервавши паузу у кар’єрі, яка тривала півтора року.

Постол у 2015 році переміг Лукаса Матіссе та виграв титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBC. Однак у першому захисті титулу він пояс втратив, програвши в об'єднавчому бою зірковому Теренсу Кроуфорду зі США.

