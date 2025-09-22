Ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, яка спеціалізується у бігу на короткі дистанції, повідомила про відхід на спортивну пенсію, інформує ВВС.

38-річна Фрейзер-Прайс ще до чемпіонату світу-2025, який минулої неділі завершився у Токіо, оголосила, що завершить свої великі виступи. Шеллі-Енн своє рішення не змінила.

Фрейзер-Прайс є учасницею п’яти Олімпіад та дев’яти чемпіонатів світу. Вона виграла три золота Олімпійських ігор (дві – на 100 метрах, одну – в естафеті 4х100 метрів) та 10 нагород вищого ґатунку на ЧС.

Shelly-Ann Fraser-Pryce , you’re SIMPLY THE BEST! It has been 17 years comment your favourite Shelly-Ann moments.



Olympic Games

100M - 2008 Beijing

100M - 2012 London

4x100M - 2020 Tokyo

200M - 2012 London

4x100M - 2012 London

4x100M - 2016 Rio de… pic.twitter.com/6Y4ZHnlS26 — Team Jamaica (@TeamJA876) September 21, 2025

