3-разова олімпійська чемпіонка оголосила про завершення кар’єри – пішла справжня легенда легкої атлетики
Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс завершила свою легкоатлетичну кар’єру.
Ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, яка спеціалізується у бігу на короткі дистанції, повідомила про відхід на спортивну пенсію, інформує ВВС.
38-річна Фрейзер-Прайс ще до чемпіонату світу-2025, який минулої неділі завершився у Токіо, оголосила, що завершить свої великі виступи. Шеллі-Енн своє рішення не змінила.
Фрейзер-Прайс є учасницею п’яти Олімпіад та дев’яти чемпіонатів світу. Вона виграла три золота Олімпійських ігор (дві – на 100 метрах, одну – в естафеті 4х100 метрів) та 10 нагород вищого ґатунку на ЧС.
