Володимир Ужиловський став чемпіоном турніру ITF 25 у Бельгії у парному розряді.

Український тенісист Володимир Ужиловський та його напарник Елгін Хоеблал із Нідерландів здобули перемогу у парі на турнірі серії ITF 25, що відбувся у Коксейді (Бельгія).

Українець виграв тенісний турнір у Польщі, розбивши вщент суперника у фіналі

Ужиловський та Хоеблал, маючи третій номер посіву, у фіналі переграли французький дует Сезар Бушелагем / П'єр Антуан Тайле – 6:4, 2:6, 10:5.

Зустріч тривала 77 хвилин. Українець та нідерландець зробили суперникам два брейки та програли три гейми на своїх м’ячах.

37-річний Ужиловський цього року вперше зіграв у фіналі парного розряду на турнірі ITF. Загалом на його рахунку 87 фіналів на рівні ITF – він має у своєму доробку 42 чемпіонські парны трофеї.

Титул у Коксейді приніс Ужиловському 891 долар призових та 25 очок у парний рейтинг АТР.

Українська тенісистка зіграє на турнірі WTA 250 перед US Open-2025