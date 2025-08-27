Лаура Зігемунд здолала Діану Шнайдер у першому раунді Відкритого чемпіонату США. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Лаура Зігемунд (Німеччина, WTA № 52) – Діана Шнайдер (WTA № 17) – 7:6, 2:6, 6:3

37-річна Зігемунд доволі несподівано здолала "нейтральну" росіянку Діану Шнайдер, яка нещодавно перемогла на турнірі в Монтерреї. Цікаво, що це була третя зустріч тенісисток та третя перемога німкені.

Поєдинок тривав 2 години 32 хвилини. За гру Зігемунд виконала 4 подачі навиліт, 7 разів помилилася на подачі та реалізувала 5 з 12 брейк-пойнтів. Її суперниця зробила два ейси, дві подвійні помилки та 6 брейків. У наступному колі Лаура Зігемунд зіграє проти іншої росіянки – Анастасії Захарової.

