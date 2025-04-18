Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) став головним претендентом на купівлю команди зі Сільверстоуна у канадського магната Лоуренса Стролла. Це відкриває нові фінансові можливості для запрошення Макса Ферстаппена, інформує La Gazzetta dello Sport.

Ферстаппен не вірить у можливість стати чемпіоном світу: "Я просто беру участь"

Чотириразовий чемпіон Формули 1 невдоволений нинішнім рівнем Ред Булл, дозволяє собі різкі публічні коментарі і явно може розглянути запрошення інших команд. Астон Мартін також не виблискує у нинішньому сезоні (сьоме місце в Кубку конструкторів), але "зелені" виглядають тіньовим фаворитом на наступний рік. Вже підписаний контракт з Хондою щодо постачання моторів, а головний козир – прихід генія автомобільної інженерії Едріана Ньюї, який будував чемпіонські боліди для Ферстаппена.

Вишенькою на торті стане щедрий контракт. Саудівці готові заплатити Максу 300 млн доларів упродовж трьох сезонів, тобто 100 млн щороку. Це майже удвічі більше, ніж нідерландець заробляє у Ред Булл за чинним контрактом (57 млн доларів).