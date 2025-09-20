Менеджер Макса Ферстаппена пояснив рішення голландського пілота залишитись в Ред Булл на ще один рік.

"Було б прекрасно, якби Ферстаппен провів всю кар'єру в Формулі-1 у складі Ред Булл. Але це станеться тільки в тому випадку, якщо у нього буде все необхідне для перемог.

Наступного року мова йтиме не тільки про двигун, а й про шасі. І які люди будуть залучені до цього процесу, який вплив це матиме? Це складний пазл.

Тому нами було ухвалено рішення, що краще залишитися ще принаймні на один рік. Макс хоче виграти ще більше чемпіонатів у майбутньому. Він ще не досягнув своєї мети, але все залежить від обладнання. Тому я вважаю, що 2026 рік буде дуже важливим роком, який визначить майбутнє Макса у Формулі-1", – заявив менеджер Ферстаппена Реймонд Вермелен у коментарі Autosport.

Нагадаємо, що бос Мерседес Тото Вольф раніше визнав, що намагався запросити Ферстаппена у свою команду.

