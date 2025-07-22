Шотландець зранку 21 липня загинув внаслідок падіння з балкона третього поверху готелю Ibiza Rocks, інформує The Sun.

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На місце трагедії прибули відразу дві машини швидкої, але медики лише констатували смерть 19-річного Келлі. Форвард упродовж своєї короткої кар'єри встиг пограти за хокейні клуби Данді Старз, Абердін Лінкс та Вітлі Ворріорз. Усі вони висловили співчуття родині Гері.

Ibiza Rocks цього літа вже вдруге набув лихої слави. 2 тижнями раніше у цьому ж готелі помер інший шотландець – 26-річний Еван Томсон впав з шостого поверху. Тоді його друзі скаржилися на аморальну реакцію працівників, які вже за півтори години прибирали місце трагедії і анонсували наступні вечірки. Після смерті Келлі заклад таки призупинив розваги на невизначений термін.