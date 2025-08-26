18-річний хокеїст на траві Натан Штранц потонув у Балтійському морі. 18 серпня він зник безвісти під час купання: юнак втратив рівновагу, а високі хвилі завадили йому доплисти до берега. Двом його друзям вдалося врятуватися і вони негайно викликали служби екстреної допомоги.

У пошуках брали участь поліція, добровольча служба порятунку на воді (WOPR), морська пошуково-рятувальна служба та польська повітряна швидка допомога. У вівторок, 26 серпня, мати хлопця оголосила про завершення пошуків, повідомляє Rrzeglad Sportowy.

Натан був гравцем хокейного клубу UKH Start 1954 Gniezno, тренером в якому працював його батько Якуб Штранц.