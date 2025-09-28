ITF W15, Кап-д’Агд (Франція), грунт, фінал

Фіона Ганц (Швейцарія, WTA № 709) – Єлизавета Котляр (Україна, WTA № 525) – 2:6, 2:6

Українська тенісистка Єлизавета Котляр здобула титул на турнірі ITF W15, що проходив у французькому Кап-д’Агд. У фінальному матчі 18-річна спортсменка, сіяна під другим номером, без проблем обіграла п’яту сіяну Фіону Ганц із рахунком 6:2, 6:2.

Фінал у Кап-д’Агд став уже четвертим у професійній кар’єрі українки. Для Котляр цей тріумф став другим чемпіонським титулом у кар’єрі на турнірах ITF в одиночному розряді. Обидва вона виграла цього року.

