18-річна Єлизавета Котляр виграла турнір ITF у Франції
Українська тенісистка Єлизавета Котляр стала чемпіонкою змагань ITF W15 у Кап-д’Агд.
ITF W15, Кап-д’Агд (Франція), грунт, фінал
Фіона Ганц (Швейцарія, WTA № 709) – Єлизавета Котляр (Україна, WTA № 525) – 2:6, 2:6
Українська тенісистка Єлизавета Котляр здобула титул на турнірі ITF W15, що проходив у французькому Кап-д’Агд. У фінальному матчі 18-річна спортсменка, сіяна під другим номером, без проблем обіграла п’яту сіяну Фіону Ганц із рахунком 6:2, 6:2.
Фінал у Кап-д’Агд став уже четвертим у професійній кар’єрі українки. Для Котляр цей тріумф став другим чемпіонським титулом у кар’єрі на турнірах ITF в одиночному розряді. Обидва вона виграла цього року.
