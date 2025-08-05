Канадська тенісистка Вікторія Мбоко стала другою півфіналісткою турніру WTA 1000 в Монреалі. Результат та огляд – у цій новині на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль. 1/4 фіналу

Вікторія Мбоко (Канада) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – 2:0 (6:4, 6:2)

Мбоко вже створила одну з найгучніших сенсацій мастерса в Монреалі, вибивши другу ракетку світу Коко Гофф. У чвертьфіналі на неї очікувала іспанська тенісистка Джессіка Бузас Манейро.

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18-річна канадійка і тут впевнено себе проявила, вигравши Бузас Манейро у двох сетах з рахунками 6:4 та 6:2. Таким чином, Мбоко вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу турніру, ставши також першою представницею своєї країни, якій це вдалось у Монреалі.

Її суперницею в півфіналі стане казашка Єлена Рибакіна, яка вибила українку Марту Костюк. Варто додати, що Мбоко починала поточний сезон у четвертій сотні рейтингу WTA, а за результатами цього турніру гарантувала собі місце у топ-50. Лише у березні цього року Вікторія дебютувала у WTA, а до цього виступала на турнірах ITF.

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