Молодий скелетоніст Ярослав Лавренюк може отримати престижну премію за свої досягнення у 2025 році.

Українець Ярослав Лавренюк увійшов до числа п’яти фіналістів престижної 10-ї зимової премії європейських олімпійських комітетів імені Пйотра Нуровського, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Лідер українського скелетону знищив гімнаста-зрадника Ковтуна: "Яке пекло він пройшов, у Хорватії?"

Ця щорічна нагорода присуджується найталановитішим молодим атлетам Європи віком від 14 до 18 років. У 2025-му наш 17-річний скелетоніст увійшов в історію, виборовши перше для України золото чемпіонату світу U-20.

Раніше спортсмен став бронзовим призером чемпіонату Європи U-23, а також здобув срібло Юнацьких Олімпійських ігор в Канвондо-2024. Скелетоніст дебютував на Кубку світу у віці 16 років і вже вважається однією з головних надій України у зимових видах спорту.

Окрім Ярослава Лавренюка, оголошені інші претенденти на звання найкращого молодого спортсмена Європи:

Унай Лопес Соуза (Іспанія) – сноубординг;

Фінн Соннекальб (Німеччина) – ковзанярський спорт;

Флора Табанеллі (Італія) – фрістайл;

Малена Замфірова (Болгарія) – сноубординг.

Переможця оголосять 3 жовтня на 45-му Семінарі європейських олімпійських комітетів у Мальті.

Росію не допустили на Олімпіаду-2026 ще у двох видах – нейтральний статус не був схвалений