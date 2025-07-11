Кіра Макогоненко вийде на ринг під час медійних заходів до бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

16 липня українка проведе бій під час відкритого тренування чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика та володаря поясу IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа, повідомляє Queensberry Promotions.

Усик опублікував попередження для Дюбуа – українець уже бив британців (ВІДЕО)

Зазначається, що бій буде виставковим, суперниця Макогоненко наразі невідома.

У 2023 році Кіра Макогоненко стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед юніорів, а у 2024-му здобула золото на чемпіонаті України U-19. За підсумками минулого року Макогоненко визнали найкращою боксеркою України серед юніорок.

Нагадаємо, що реванш Усика та Дюбуа відбудеться в ніч з 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. В андеркарді головного бою вечора відбоксує український важковаговик Владислав Сіренко, який зустрінеться з британцем Соломоном Дакресом.

Український екс-чемпіон світу дав свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа: "Він подорослішав"