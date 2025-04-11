У п'ятницю, 11 квітня, в єгипетському Сомабеї стартував етап Кубка світу з артистичного плавання. Першими змаганнями стали виступи соло плавчинь у технічній програмі. Єдиною представницею України стала 17-річна Дар'я Мошинська, яка за підсумками змагань здобула срібну нагороду, повідомляє Суспільне Спорт.

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Наша спортсменка отримала за свій виступ загальну оцінку 234,3666 бала. Попри те, що програма українки мала лише восьмий показник складності серед усіх учасниць (29,3000) вона отримала третій результат за артистичністю (99,6500) та другий – за виконанням (134,1766).

За підсумком виступів всіх артистичних плавчинь Мошинська поступилася лише 5-разовій медалістці етапів Кубка світу з артистичного плавання німкені Кларі Блеєр. Цікаво, що ця медаль стала першою для України за два роки у соло змаганнях на рівні Кубка світу. Останньою, хто виборювала нагороду у складі України, була Марта Фєдіна – на етапі в Монпельє у технічній програмі (срібло).

Нагадаємо, на дорослому рівні Мошинська дебютувала ще у 14-річному віці на чемпіонаті світу-2022 у Будапешті, де завоювала дві золотих медалі в команді (комбінації та гайлайті). У 2024-му Дар'я дебютувала вже на рівні дуетів – виступила на двох етапах Кубка світу, де зокрема двічі стала п'ятою (у технічній та довільній програмах).

До слова, Мошинська має шанс поповнити свою медальну колекцію, адже також виступить у дуеті технічної програми. Змагання відбудуться у п'ятницю, 11 квітня, о 16:00 за київським часом.

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