Україна не залишилася без нагород і в другий день Євро U-23 з фехтування, який відбувається в Талліні.

Вчора (24 квітня) лік нашим медалям відкрила Ольга Сопіт, виборовши срібло серед рапіристок.

Українка завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи U-23 з фехтування

Не забарилося і перше золото. Шпажистка Анна Максименко минулоріч у Анталії посіла найвищу сходинку п'єдесталу в командних змаганнях, а тепер в Талліні досягла успіху і в індивідуальних.

17-річна львів'янка влаштувала справжню драму у фіналі проти італійки Гайї Кафоріо. Максименко поступалася двома (2:4) і навіть трьома уколами (7:10), але зуміла на останній хвилині зрівняти рахунок, перевела зустріч на пріоритет, де завдала суперниці вирішального удару (12:11). Заслужена золота медаль для вихованки Андрія Орліковского та Зоряни Семеряк.