Нікіта Білозерцев переміг Гевіна Гуда в 1/16 юніорського Вімблдону. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Юніорський Вімблдон-2025, трава, 1/16 фіналу

Нікіта Білозерцев (Україна) – Гевін Гуд (США) – 2:0 (6:1, 6:4)

Перша ракетка України серед юніорів відмовився давати інтерв'ю українською мовою – він може змінити громадянство

Після мовного скандалу і відмови говорити українською під час інтерв'ю Нікіта Білозерцев зумів справитися з американцем Гевіном Гудом в 1/16 фіналу юніорського Вімблдону.

16-річний українець впевнено розніс представника США в дебютній партії з рахунком 6:1, а потім закрив матч, оформивши звитягу й в другому сеті – 6:4.

В 1/8 фіналу турніру на Білозерцева чекає представник Словенії Жига Шешко.

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