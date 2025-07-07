Нікіта Білозерцев не затримався у парних змаганнях Вімблдону-2025 серед юнаків.

Вімблдон-2025, трава, парний розряд юнаків, 1/16 фіналу

Мес Ротгерінг / Гідде Шьонмакерс (Нідерланди) – Тіло Берманн (Австрія) / Нікіта Білозерцев (Україна) – 2:0 (6:1; 6:2)

Шлях Білозерцева і його австрійського напарника завершився у першому ж раунді парних змагань.

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Нідерландський дует Ротгерінг / Шьонмакерс не залишив від суперників мокрого місця. Перший сет Білозерцев / Берманн програли з рахунком 1:6. Після перерви забрали на один гейм більше, але навряд це можна вважати великою втіхою – безнадійні 0:2.

Щоправда, 16-річний Білозерцев з Вімблдоном не прощається. Завтра (8 липня) українець зустрінеться з американцем Гевіном Гудом у 1/16 фіналу одиночного розряду.

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