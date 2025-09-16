Марія Ноздрачова не змогла вдало виступити на турнірі WTA в Португалії.

WTA 125 Калдаш-да-Раїнья (Португалія). Хард, 1/16 фіналу

Ельвіна Калієва (США, WTA № 244) – Марія Ноздрачова (Україна WTA № 1463) – 6:0, 6:0

16-річна українка потрапила на турнір завдяки wild card, але у 1/16 фіналу зазнала розгромної поразки від американки Ельвіни Калієвої. За весь матч Марія не виграла жодного гейму. Гра тривала 56 хвилин.

Зазначимо, що Ноздрачова провела свій дебютний поєдинок на рівні змагань WTA 125. Українка виграла один трофей на юніорському рівні – у 2023 році вона перемогла на змаганнях J30 в Луанді, Ангола.

