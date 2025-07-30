15-та ракетка світу з Росії зганьбилась проти 493-го номера світового рейтингу і вилетіла з тисячника в Канаді
"Нейтральна" Єкатерина Александрова програла у 1/32 фіналу турніру в Монреалі. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24+".
WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 фіналу
Чжу Лінь (Китай, WTA № 493) – Єкатерина Александрова (WTA № 15) – 2:1 (1:6, 6:2, 6:4)
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Росіянка Єкатерина Олександрова відзначилась найгучнішим провалом на старті супертурніру в Монреалі. Болотна тенісистка поступилась 493-й ракетці світу з Китаю.
31-річна Чжу Лінь, яка через серію травм пропустила більшу частину 2024 року, ще 2 роки тому була у топ-50 найкращих тенісисток світу. І в Монреалі вона показала місце "нейтральній" Александровій, зробивши з неї посміховисько.
Наступною суперницею китаянки на тисячнику стане Сюзан Ламенс з Нідерландів (WTA № 64).
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