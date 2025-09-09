Науані Віторія Леме Да Сілва на турніру у Сан-Паулу назавжди вписала своє ім’я у літопис Жіночої тенісної асоціації.

WTA 250 Сан-Паулу, хард, 1/16 фіналу

Кароліна Алвеш (Бразилія, WTA № 237) – Науані Віторія Леме Да Сілва (Бразилія, WTA №237 ) – 7:6 (7:0), 2:6, 0:6

Науані Віторія отримала wild card від організаторів турніру WTA 250 в Сан-Паулу та у першому раунді здобула історичну перемогу – переграла у трьох сетах свою землячку Кароліну Алвеш.

Нуані Віторія стала першою тенісисткою 2010 року народження, яка здобула перемогу в зустрічі основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації.

Наступною суперницею Нуані Вікторії Леме Да Сілви буде друга сіяна турніру Солана Сієрра (Аргентина, WTA № 82).

A star is born!



Nauhany Vitoria Leme Da Silva secured her first main draw win at just 15 years old, 6-7, 6-2, 6-0 against Alves!#SPOpen pic.twitter.com/sfanJfNaWj — wta (@WTA) September 8, 2025

