15-річна тенісистка з Бразилії переписала світову історію – здобула унікальну перемогу
Науані Віторія Леме Да Сілва на турніру у Сан-Паулу назавжди вписала своє ім’я у літопис Жіночої тенісної асоціації.
WTA 250 Сан-Паулу, хард, 1/16 фіналу
Кароліна Алвеш (Бразилія, WTA № 237) – Науані Віторія Леме Да Сілва (Бразилія, WTA №237 ) – 7:6 (7:0), 2:6, 0:6
Науані Віторія отримала wild card від організаторів турніру WTA 250 в Сан-Паулу та у першому раунді здобула історичну перемогу – переграла у трьох сетах свою землячку Кароліну Алвеш.
Нуані Віторія стала першою тенісисткою 2010 року народження, яка здобула перемогу в зустрічі основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації.
Наступною суперницею Нуані Вікторії Леме Да Сілви буде друга сіяна турніру Солана Сієрра (Аргентина, WTA № 82).
