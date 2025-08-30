Поліна Скляр перемогла Марі Меттро у півфіналі тенісного турніру ITF W15 в Німеччині. Звіт про гру та результат поєдинку – в цій новині на "Футбол 24+".

ITF W15, Кальтенкірхен (Німеччина), ґрунт, півфінал

Поліна Скляр (Україна) – Марі Меттро (Швейцарія) – 2:0 (6:2, 7:5)

Українка Поліна Скляр здолала Марі Меттро у півфінальному матчі німецького турніру ITF W15. 14-річна тенісистка розправилась зі швейцаркою у двосетовому протистоянні за 1 годину 34 хвилини.

Стартову партію Скляр впевнено забрала з рахунком 6:2, а вже в наступному сеті Меттро дала справжній бій українці. На щастя, справа не дійшла до тай-брейку (7:5) і Поліна вийшла в фінал, де зійдеться в битві за трофей з переможницею іншої півфінальної пари Тесса Брокманн (Німеччина) – Анна Петковіч (Німеччина).

