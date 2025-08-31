ITF W15 Кальтенкірхен. Грунт. Фінал

Тесса Брокманн (Німеччина) – Поліна Скляр (Україна) – 6:3, 7:5

14-річна українська тенісистка вийшла у свій перший фінал у професійній кар'єрі

14-річна українська тенісистка Поліна Скляр вперше у кар’єрі зіграла фінал професійного турніру. На змаганнях серії ITF W15 у німецькому Кальтенкірхені юна спортсменка дісталася вирішального поєдинку, де зустрілася з першою сіяною – Тессою Брокманн, яка посідає 332-е місце у світовому рейтингу.

Брокманн упевнено почала матч і виграла перший сет 6:3. У другій партії Скляр нав’язала боротьбу та мала шанси зрівняти рахунок, однак поступилася 5:7. Для німкені ця перемога стала десятою поспіль і принесла другий титул у сезоні.

Попри поразку, виступ у Кальтенкірхені став історичним для Скляр. Українка провела свій перший фінал на професійному рівні, і завдяки цьому результату вона дебютує у світовому рейтингу WTA.

