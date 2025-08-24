147-та ракетка світу відправила додому сіяну "нейтралку" з Росії – перша сенсація на US Open-2025
Дженіс Тжен з Індонезії та Вероніка Кудерметова провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт читайте у цій новині "Футбол 24+".
US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу
Дженіс Тжен (Індонезія, WTA № 147) – Вероніка Кудерметова (WTA № 26) – 6:4, 4:6, 6:4
Радукану здобула на US Open першу перемогу після свого тріумфу у 2021 році
Представниця Росії Вероніка Кудерметова була фавориткою зустрічі, але зазнала жорсткої поразки у трьох сетах за 2 години 13 хвилин.
Дженіс Тжен, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, шокувала суперницю у першому сеті. Кудерметова у другій партії відігралася та повернулася у гру. Їй могло здаватися, що найгірше вже позаду, але на початку вирішального сету Тжен зробила брейк, після чого вийшла вперед 2:0. Представниці Індонезії такої переваги вистачило, щоб перемогти у партії та у матчі.
Переможниця зустрічі зіграє у 1/32 фіналу мейджора проти чемпіонки US Open-2021 Емми Радукану, яка раніше переграла японку Ену Шибахару.
