Дженіс Тжен з Індонезії та Вероніка Кудерметова провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт читайте у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/64 фіналу

Дженіс Тжен (Індонезія, WTA № 147) – Вероніка Кудерметова (WTA № 26) – 6:4, 4:6, 6:4

Радукану здобула на US Open першу перемогу після свого тріумфу у 2021 році

Представниця Росії Вероніка Кудерметова була фавориткою зустрічі, але зазнала жорсткої поразки у трьох сетах за 2 години 13 хвилин.

Дженіс Тжен, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, шокувала суперницю у першому сеті. Кудерметова у другій партії відігралася та повернулася у гру. Їй могло здаватися, що найгірше вже позаду, але на початку вирішального сету Тжен зробила брейк, після чого вийшла вперед 2:0. Представниці Індонезії такої переваги вистачило, щоб перемогти у партії та у матчі.

Переможниця зустрічі зіграє у 1/32 фіналу мейджора проти чемпіонки US Open-2021 Емми Радукану, яка раніше переграла японку Ену Шибахару.

Indonesia’s first win in a Grand Slam main draw in 22 years! ?



Janice Tjen pulls off the upset over No.24 seed Kudermetova. pic.twitter.com/1I6ZWrJtpQ — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

