Норвезький тенісист Каспер Рууд (АТР № 12) повідомив, що скоро вперше стане батьком.

Україна драматично "вигризла" 2:0 на Кубку Девіса – перший номер "синьо-жовтих" відіграв три матчпойнти

Рууд зізнався, що його подруга Марія Галлігані вагітна – дитина народиться у наступному році.

"Команда росте. Побачимося наступного року, крихітко", – написав Рууд в Instagram, де розмістив спільне фото зі своєю обраницею.

Каспер Рууд та Марія Галлігані разом вже 7 років. Восени 2024 року тенісист освідчився своїй дівчині.

Рууд на нещодавньому Відкритому чемпіонаті США завершив виступи у другому раунді після поразки у п’яти сетах від Рафаеля Колліньоні з Бельгії – 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7.

Джоковіч розриває зв'язки із Сербією і переїжджає в іншу країну: "Фальшивий патріот"