Низка спортсменів з Росії не братимуть участь на чемпіонаті світу-2025 з важкої атлетики, який пройде у Фьордені (Норвегія).

Лише семеро із заявлених 16 росіян отримали право виступити на світовій першості, повідомляє Главком.

Україна закликала відсторонити російських важкоатлетів від чемпіонату світу-2025

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не допустила до змагань дев'ятьох спортсменів з основної заявки та чотирьох запасних. На чемпіонаті світу не братимуть участь Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва, Крістіна Новіцька, Артем Окулов, Даніїл Вагайцев, Зульфат Гараєв, Георгій Купцов, Сергій Пєтров, Геворг Серобян, Євгенія Гусєва та Михайло Подкоритов.

Зазначені вище спортсмени незаконно відвідували окупований Росією Крим або є військовослужбовцями чи членами спортивного клубу ЦСКА, який пов’язаний зі Збройними силами РФ.

Крім того, до чемпіонату світу не допустили білоруса Євгена Тіхонцова, який брав участь у пропагандистському заході Олександра Лукашенка, що стало причиною заборони. У 2024 році Тіханцов став бронзовим призером Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту України закликало не допустити цих атлетів до чемпіонату світу-2025.

