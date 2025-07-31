Китайські плавчині посіли третє місце в естафеті 4х200 метрів вільним стилем. Юй Цзіді не брала участі у фінальному запливі, але змагалася на попередніх стадіях.

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Золоті медалі здобули представниці Австралії, друге місце посіла збірна США. Додамо, що на чемпіонатах світу з водних видів спорту мінімальний вік спортсменів становить 14 років, проте показники 12-річної китаянки на чемпіонаті Китаю, виявилися достатніми, для того, щоб кваліфікуватися на світову першість.

Раніше Цзиді була близька до завоювання медалі на дистанції 200 метрів комплексом. Юна спортсменка відстала від третього місця всього на 0,06 секунди.

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