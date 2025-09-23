Алехандро Табіло з Чилі та італієць Лоренцо Музетті розіграли трофей турнірі серії АТР 250. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ATP 250, Ченду (Китай), хард, фінал

Лоренцо Музетти (Италия, АТР № 9) – Алехандро Табіло (Чилі, АТР № 112) – 3:6, 6:2, 6:7 (5:7)

Музетті вважався беззаперечним фаворитом фіналу, маючи на турнірі перший номер посіву. Однак Табіло його шокував вже у першому сеті, вигравши його.

Італієць повернувся до гри, перемігши у другій партії. Доля зустрічі могла вирішитися у 12-му геймі вирішального сету – Музетті мав два матчболи, але чилієць їх відіграв. На тай-брейку Табіло помилився лише двічі на своїй подачі, а ось Музетті тричі не втримав свою подачу, що і призвело до його фіаско. Фінал тривав 2 години 39 хвилин.

Табіло взяв перший трофей у поточному сезоні та третій – у кар’єрі. До всього, він вперше виграв на харді у суперника з топ-20, перервавши серію з 15-ти поразок.

У новому рейтингу АТР Алехандро Табіло буде посідати 72-гу позицію.

