В 1/4 фіналу Вімблдону "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко зустрічалася з німкенею Лаурою Зігемунд. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, 1/4 фіналу

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Лаура Зігемунд (Німеччина, WTA № 104) – 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)

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Сенсаційна Лаура Зігемунд ледь не зупинила Аріну Соболенко у чвертьфіналі Вімблдону.

В першому сеті німкеня неочікувано перемогла з рахунком 6:4. Після провалу перша ракетка світу змогла зібратися з силами й відігратися в другій партії – 6:2.

Третій сет став справжнім трилером: Зігемунд вела у рахунку 4:3, проте білоруска спочатку відіграла брейк, а потім і довела справу до перемоги – 6:4. Матч тривав 2 години 56 хвилин.

У півфіналі Соболенко зустрінеться з переможницею протистояння Анісімова (США, WTA № 12) – Павлюченкова (WTA № 50)

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