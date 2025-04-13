Лайнсмен Франческо Лучані зробив 8 переказів з рахунку в ювелірний магазин Elysium у період із вересня по жовтень 2022 року.

Боковий арбітр Франческо Лучані, який судить матчі Серії А і Серії В, позичив півзахиснику Ювентуса Ніколо Фаджіолі 70 тисяч євро, коли футболіст збанкрутів. З його рахунку в період з вересня по жовтень 2022 року було здійснено 8 переказів на IBAN ювелірного магазину Elysium, що і послужило підставою для стягнення гральних боргів гравця з організаторів нелегальних банків Tommy De Giacomo & co.

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Лучані наразі не відсторонений, оскільки не перебуває під слідством. Його призначенили на матч Серії B між Сампдорією і Чіттаделлою, але замінили. Рефері дебютував у Серії А 30 вересня в матчі Парма – Кальярі. Також працював на "українському дербі" між Дженоа Руслана Маліновського та Емполі Віктора Коваленка 2 березня.

Нагадаємо, що зараз Фаджіолі грає за Фіорентину на правах оренди. Раніше він отримав тривалу дискваліфікацію за гру на тоталізаторі.