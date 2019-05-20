Спонсори фіналу Кубка України залишили незабутні спогади Запоріжжю

15 травня у Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена" відбувся фінал Кубка України з футболу 2018-2019.

На полі зустрілися рекордсмен кубкових трофеїв ФК "Шахтар" та відкриття цього сезону ФК "Інгулець". Як і передбачав єнот Вайсбург у прогнозі, організованому спонсором фіналу Кубка броварнею "Уманьпиво", матч завершився перемогою "гірників", 4:0. Проте дебютанти всіляко намагалися дати гідну відсіч супернику!

Та окрім спортивного результату – справжнє свято для вболівальників влаштували спонсори фінального матчу за головний кубковий трофей України!

Цього року до числа партнерів Кубку України приєдналася мережа запорізьких АЗК "ZOG" та виробник пального "Shebel". В межах цього партнерства – було організовано наймасштабніший трофі-тур Кубку Запорізькою областю! Спортивні школи, арени, дитячі будинки, держустанови, торгівельні центр та, звісно ж, АЗК "ZOG" Запоріжжя та районних центрів – скрізь можна було побачити та сфотографуватися з головним футбольним трофеєм країни!

Та на стадіоні сюрпризів було ще більше! Вже з перших кроків по території арени вболівальники могли пригоститися 100% натуральною продукцією бренду "Уманьпиво", придбати сувенірну продукцію Кубку від "ZOG" і пального "Shebel", та долучитися до активностей, організованих ще одним партнером матчу, компанією Favorit Sport.

Серед них: сцена, на якій працювали ведучий і DJ, настільний футбол, силомір "Молотобоєць", футбольний більярд, гра "Хто гучніше?", турнір по квадрату, фотозона та промо-точка, де було розіграно головний приз – PlayStation 4.

Свято в чаші стадіону відкрив святковий концерт, в якому взяли участь фіналісти відомих талант-шоу родом з Запоріжжя.

А у перерві матчу Favorit Sport вразив вболівальників несподіваним розіграшом: ведучий та асистент з імпровізованою гарматою "вистрелювали" футболками в кожний сектор стадіону! Гості на трибунах залишилися просто у захваті від такої активності!

Також відзначимо, що всі вболівальники, що знаходилися на трибунах стадіону, були застраховані страховим партнером матчу – компанією "Брокбізнес".

Також нагадаємо, що за ініціативою ЗапоріжОілГруп та SHEBEL квиток на матч фіналу Кубку став знижкою на паливо по всій мережі АЗС "ZOG". З 16 травня до 1 червня зісканувавши штрих-код квитка у оператора АЗС можна отримати одноразову знижку: мінус 3 грн на нафтопродукти та мінус 1 грн газ на кожному літрі!